Roma, in isolamento Dzeko e i nazionali italiani. Atteso esito dei tamponi

Tutti rientrati i Nazionali azzurri della Roma. Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy hanno fatto ritorno nella Capitale, ma per rivederli a Trigoria servirà attendere. I calciatori sono stati infatti sottoposti a tampone e, aspettando l’esito dei test, sono stati precauzionalmente isolati. Una misura adottata anche a causa dei casi di positività riscontrati nella delegazione azzurra. Servirà poi capire dalla Asl quale sarà il protocollo da attuare, per loro come per Edin Dzeko. Anche il bosniaco è in isolamento, visto che nel ritiro della sua nazionale è stato proprio il tecnico Petev a risultare positivo al Covid. Fonseca aspetta così di capire quando avrà a disposizione i suoi pezzi da novanta, per preparare così la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e puntare forte al doppio confronto con l’Ajax.