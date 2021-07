La Roma torna a Trigoria per i test. Spunta il kit New Balance dello staff- FOTO

Oggi via al precampionato dei giallorossi, il primo con José Mourinho

Oggi prende ufficialmente il via la stagione della Roma . Dopo i tamponi di ieri (con tanto di primi approcci con Mourinho ), stamattina la squadra comincia il precampionato . Fino a giovedì lavoro solo atletici in palestra, con i calciatori che avranno orari diversi e si sottoporranno a test separatamente. Giovedì mattina invece (giorno anche della presentazione ufficiale alla Terrazza Caffarelli) sono previsti i test performance, mentre alle 17 sarà la volta del primo allenamento ufficiale con lo Special One, che avrà terminato la sua "quarantena light" a Trigoria.

Ore 10.30 - I giocatori come previsto arriveranno scaglionati tra oggi e domani per svolgere i test fisici. Giovedì mattina sono previsti test performance mentre è in programma alle 17 il primo allenamento guidato da Mourinho. A Trigoria "spoilerato" anche il kit New Balance dello staff tecnico.