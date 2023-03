“Testardi senza gloria”: il racconto di storie sconosciute o dimenticate

Testardi Senza Gloria scende in campo per il secondo tempo con nuove memorabili storie poco conosciute del mondo del calcio

"Testardi senza gloria” è il titolo tarantiniano scelto da Marco Muscarà, Daniele Carboni e Giovanni Romano, appassionati di radio e ovviamente di pallone. 24 racconti di perdenti del calcio. Le storie, come gli uomini, sono abituate a superare i confini. Storie che crescono e diventano racconti di grandi campioni, di gesta straordinarie, di vittorie memorabili. Poi ci sono altre storie, sconosciute o dimenticate. Come il Perù, che nel 1936 sfidò le Olimpiadi di Hitler. O la finale tra le due nazioni peggiori al mondo, giocata lo stesso giorno di quella dei mondiali. O come Carlos Caszely che, con i suoi baffi, dichiarò guerra alla dittatura di Pinochet. Storie che vivono al confine tra la luce e l’ombra, che danzano a cavallo di quella sottile linea che separa la realtà dalla leggenda. Testardi Senza Gloria scende in campo per il secondo tempo con nuove memorabili storie poco conosciute del mondo del calcio. Storie di calciatori felici e perdenti.