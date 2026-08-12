Ancora tutto fermo tra Roma e Inter per Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il brasiliano non ha aperto al trasferimento nella Capitale e non c'è neanche l'intesa economica. L'Inter chiede 30 milioni di euro, ma la trattativa con i giallorossi è in una fase di stallo e nelle scorse ore non ci sono stati passi in avanti. D'Amico è a caccia di un esterno di centrocampo, oltre all'ex Marsiglia sul taccuino ci sono ancora Udogie e Cacciamani per rinforzare l'altra fascia. Prima, però, l'obiettivo è chiudere il colpo Mora per aggiungere un tassello al pacchetto offensivo.