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Roma e Porto al lavoro per l'intesa

Continua la trattativa tra Roma e Porto per Mora. I due club hanno trovato l'intesa sulla formula ma non basta: la Roma ha proposto un prestito da 7-8 milioni con diritto di riscatto a 42-43 milioni che si tramuterebbe in obbligo al raggiungimento di alcune condizioni. Tra gli obiettivi, però i giallorossi vorrebbero inserire il 60% delle presenze e la qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Porto cerca più garanzie e condizioni favorevoli. Gian Piero Gasperini lo aspetta. E ne vuole fare il nuovo Dybala. Trequartista puro, il classe 2007 è reduce da una stagione altalenante al Porto. Tra voci di mercato che lo vedevano vicino all'Arabia e uno stile di gioco, quello di Farioli, che non ne esaltava le qualità. Mora infatti, con il tecnico italiano, è stato chiamato spesso a scendere in mediana per far partire l'azione, arretrando notevolmente il suo raggio d'azione

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