Mattarella a Corviale per un’iniziativa di calcio sociale: presente anche la Roma

Oggi è stato inaugurato un campo di calcio a Corviale, uno dei quartiere simbolo del problema delle periferie della capitale, presenti il presidente della Repubblica e anche la società giallorossa: "Anche l’AS Roma era presente oggi a Corviale all’inaugurazione del “Campo dei Miracoli” e di un parco giochi. All’evento, organizzato dalla ASD Calcio Sociale, ha preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Quello del Corviale è il primo Campo di Calcio a 11 nell'ambito del progetto di 'Calciosociale' nel centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzio. Presenti al Corviale anche il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente del Coni , Giovanni Malagò. Il nuovo campo di calcio dei Miracoli è stato realizzato anche con il coinvolgimento della Regione Lazio e l'Ater Roma. Il progetto 'Calciosociale' a carattere sportivo-sociale opera in contesti giovanili ad alto rischio di emarginazione e propone un'attività educativa e pedagogica che coinvolge i ragazzi e le famiglie in un percorso di integrazione e legalità.