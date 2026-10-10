Prima il gol poi l'esultanza sfrenata con la mano sull'orecchio. Un gesto - quello di Bryan Zaragoza - che è stato visto dai tifosi del Malaga come una provocazione. L'ex Roma - ora all'Espanyol - ha fatto infuriare gli spagnoli che hanno intonato il coro: "Bryan muerete" che tradotto significa "Bryan muori". Poi il giocatore ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non ho un messaggio per i tifosi ma qui non mi hanno mai apprezzato, quindi perché avrei dovuto trattenermi nell'esultanza?. Ho affetto e rispetto per il Malaga, ma non ho mai giocato qui e non segno da un po'. E quindi se segno festeggio, questo la gente deve capirlo. Capisco in parte la rabbia nei miei confronti per quel gesto ma non ho fatto niente di male, ho solo festeggiato tutto qui. Se i tifosi del Malaga hanno pensato che fosse un'esultanza polemica verso di loro, beh non lo era e mi scuso per il fraintendimento. Voglio che nessuno si senta offeso, era un gesto rivolto a mia moglie e a mio figlio"