Zago nuovo ct della Bolivia: “Un onore affrontare questa sfida”

Nuova avventura per Antonio Carlos Zago. L'ex giocatore della Roma è ufficialmente il nuovo ct della Bolivia (contratto fino al 2025) e lo ha annunciato sui suoi canali social: "È con grande soddisfazione che condivido il mio nuovo percorso professionale come allenatore della nazionale boliviana. È un onore affrontare questa sfida e poter contribuire allo sviluppo del calcio nel paese. Sono molto motivato e disposto a dare il meglio di me, in quella che è una delle principali sfide della mia carriera. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e conto sul vostro sostegno in questa nuova avventura. Andiamo insieme alla ricerca di grandi successi!"