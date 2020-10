Young Boys, solo 0-0 contro il Servette in campionato

Finisce 0-0 la partita tra lo Young Boys e il Servette nella quarta giornata del campionato svizzero. I gialloneri sono i prossimi avversari della Roma in Europa League: la sfida è in programma giovedì 22 ottobre alle 18.55 allo Stade de Suisse. Un espulso per parte nel match: Fofana per il Servette e Sierro al 66′. Un punto che lascia lo Young Boys al secondo posto a meno uno dal San Gallo, che ha anche una partita in meno.

Pareggio anche per il Cska Sofia, altro avversario della Roma nel girone di Europa League: contro il Beroe finisce 1-1, con Antov che risponde a Makouta. Il Cska è quarto in classifica con 14 punti (tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta).

Giovedì la Roma farà il suo esordio in Europa League e sarà emergenza in difesa: Mancini è squalificato mentre Smalling è fermo a causa di una leggera distorsione al ginocchio ed è in dubbio per la prima trasferta europea. Le alternative sono Fazio oppure spostare Cristante in difesa come già successo contro l’Hellas Verona nella prima giornata di campionato.