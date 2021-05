Xhaka, leader d’acciaio per Mou: “Le critiche all’Arsenal non mi abbattono”

"Mi sono rialzato più e più volte nella mia carriera. Non permetto a nessuno di spingermi a terra: è questa fiducia a darmi forza"

Xhaka non è certamente un giocatore qualunque. Né tantomeno un uomo qualunque. Sarà lui, tra i principali oggetti del desiderio del mercato della Roma, a guidare da capitano la Svizzera ai prossimi Europei. "Non mi sono mai sentito meglio. Poter rappresentare il nostro Paese mi rende estremamente orgoglioso" racconta all'agenzia 'Keystone-SDA'. "Voglio essere un modello per i giovani giocatori prima, durante e dopo le partite. Sono nella Svizzera da undici anni e continuerò a lavorare sodo su me stesso: sono il primo a non volermi rendere le cose facili". Parole di un ragazzo di personalità e carattere. Per questo Mourinho lo stima da tempo e vorrebbe farne il perno della sua Roma già dalla prossima stagione. Lo Special One si augura che il percorso di Xhaka sia simile a quello di Mkhitaryan: lasciare l'Arsenal per ritrovarsi. Granit, intanto, dalle difficoltà incontrate a Londra non sembra certo spaventato: "Ci vuole ben altro per buttarmi fuori rotta. I miei compagni di squadra lo sanno, e anche i miei avversari. Mi sono rialzato più e più volte nella mia carriera. Non permetto a nessuno di spingermi a terra: è questa fiducia a darmi forza". E' con questa grinta che il condottiero della Svizzera vuole approcciare a Euro 2020. Durante il cammino gli elvetici affronteranno anche la nostra Nazionale: "L'Italia è l'Italia. La sua esperienza a livello internazionale parla da sola, è una squadra solida e di successo. Noi vogliamo passare il girone, qualsiasi altro risultato sarebbe una delusione. Novemila chilometri tra Roma e Baku? Dobbiamo accettarlo, possiamo prepararci a questo". La Roma lo osserverà dalla prima fila, pronta a strapparlo all'Arsenal per accontentare Mou. Granit intanto vede solo rosso: per il giallo ci sarà tempo...