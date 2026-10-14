Vinicius si è preso quattro giornate di squalifica. Il brasiliano è stato punito dopo aver tirato i capelli a un avversario durante l'ultima sfida tra Real Madrid e Villarreal. Una perdita pesante per Mourinho, soprattutto in vista del Clasico: il numero 7 non ci sarà. La notizia non è stata accolta bene in casa Real. E Mou non ha nascosto il proprio disappunto. Il problema, però, non riguarda soltanto la squalifica, ma soprattutto il momento in cui è stata comunicata. Il tecnico portoghese si è lamentato di aver ricevuto la notizia a ridosso della sfida contro la Roma, una match già carica di tensione. A riferirlo è stato Amazon, riportando le parole pronunciate da Mou a una televisione spagnola. Il tecnico ha puntato il dito contro i tempi della comunicazione: "Chiedete perché gli arbitri hanno dato questa notizia proprio prima di una partita così importante".