Vieri contro i tifosi laziali dopo l’esultanza pro Inter: “Siete imbecilli”

Dopo Ambra anche Vieri. I tifosi della Lazio ieri se la sono presa con Bobo Vieri per l'esultanza ai gol dell'Inter di domenica scorsa. L'ex bomber azzurro era stato immortalato dalle telecamere mentre gioiva a San Siro per i gol dei nerazzurri insieme alla figlia. In particolare l'abbraccio tra i due alla rete di Gosens ha suscitato polemiche visto che Vieri ha vestito sia la maglia biancoceleste (per un anno) che quella nerazzurra (dove però è stato 6 stagioni). Ed è proprio Vieri a raccontare quanto avvenuto sui social subito dopo il match che si è concluso 3-1 per il club allenato da Simone Inzaghi. «Su Instagram alcuni tifosi della Lazio mi hanno scritto che non ho rispettato la squadra perché ho esultato. Ma voi c'eravate a Birmingham? (finale di Coppa delle Coppe vinta dai biancocelesti grazie anche al gol di Vieri ndr). C'eravate quando giocavo con la testa rotta e negli spogliatoi vomitavo? Allora state zitti c*... Siete degli imbecilli, mi vergogno per voi».