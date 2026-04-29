Verso Roma-Fiorentina: Vanoli recupera Parisi e Gosens. C’è fiducia per Kean

La Roma è pronta a mettere pressione alla Juve. Lunedì l'appuntamento è all'Olimpico: i giallorossi sfideranno la Fiorentina di Vanoli. Il tecnico italiano spera di recuperare più pedine possibili per agguantare la matematica salvezza. Nella seduta odierna, sono tornati in gruppo Parisi e Gosens: entrambi recuperati, sono pronti a scendere in campo per il posticipo di lunedì. Ottimismo anche per Piccoli: il suo rientro è previsto nei prossimi giorni. Anche Kean spera: ha aumentato i carichi di lavoro e sta facendo di tutto per aiutare la squadra in questo momento. Chi invece va verso il forfait è Fortini: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.