Verso Roma-Cagliari: Di Francesco ritrova Walukiewicz e Tripaldelli

Reduce dal pareggio per 1 a 1 contro l’Udinese, il Cagliari continua a lavorare in vista della sfida contro la Roma, ultima prima della pausa natalizia. Il tecnico Eusebio Di Francesco, grande ex della sfida, ha previsto per i giocatori impegnati nella sfida di ieri soltanto lavoro dei scarico, mentre il resto della rosa è stato impegnato in un lavoro di forza ed attivazione, seguito da partitelle a ranghi ridotti.

I sardi, come riportano i canali ufficiali del club, possono sorridere: Walukiewicz e Tripaldelli sono tornati parzialmente a lavorare con il gruppo e dovrebbero essere a disposizione per la gara dell’Olimpico di mercoledì sera. Soltanto terapie per Faragò, mentre continua a svolgere lavoro differenziato Luvumbo.