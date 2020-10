Verona, Barak positivo al coronavirus

Dopo il contagio di Zaccagni, risalente allo scorso marzo, il coronavirus torna a bussare in casa Hellas Verona. Come comunicato dallo stesso club scaligero, “Antonin Barak è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario“.

Con Barak, salgono a 30 i giocatori di Serie A attualmente positivi al coronavirus. Il Genoa ne ha 17, ma tra le squadre più penalizzate c’è anche l’Inter, con 5 casi.