"Vogliamo congratularci con il Real per continuare a fare la storia, dimostrando che il 100% della comunità medica mondiale aveva torto". L'Atletico Madrid non perde tempo e punge subito i cugini. Il motivo? Il recupero lampo di Valverde, che dopo il duro intervento di Lee nel derby è tornato in gruppo in tempi record. E sui social è arrivata la frecciata. Tutto era nato durante la stracittadina, quando il coreano aveva mandato ko l'uruguaiano con un intervento che aveva fatto discutere. L'arbitro aveva lasciato correre, senza estrarre nemmeno un cartellino. Una decisione che aveva mandato su tutte le furie Mourinho, presentatosi in conferenza stampa con le immagini del fallo per puntare il dito contro la direzione di gara.

Il giorno dopo, il Real aveva comunicato l'infortunio di Valverde, facendo pensare a uno stop piuttosto lungo. Poi, la sorpresa. Il centrocampista ha bruciato le tappe, è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta a esserci contro la Roma. Una notizia importante per Mourinho, che ritrova una pedina fondamentale. Meno per Gasperini, che all'Olimpico dovrà fare i conti anche con l'uruguaiano. E l'Atletico? Ha scelto l'ironia per commentare il recupero, mettendo in dubbio con una frecciata i tempi inizialmente previsti.