Ufficiale, Pjanic al Barcellona per 65 milioni totali: clausola da 400 milioni

Ora è anche ufficiale. Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del Barcellona, come annunciato dalla stessa società spagnola con un comunicato: il bosniaco ex Roma si trasferisce in blaugrana per 60 milioni di euro più 5 di bonus. Si conclude così lo scambio tra la Juventus e il club catalano, con Arthur in bianconero per 72 milioni più bonus. Il centrocampista, arrivato in Italia dal Lione proprio in giallorosso, ha firmato un contratto con il Barcellona per quattro stagioni, fino al 2023/24. Come spesso accade per i nuovi calciatori blaugrana, nell’accordo è stata inserita una maxi-clausola, che nel caso del bosniaco ammonta addirittura a 400 milioni di euro. Il giocatore resterà alla Juventus fino al termine della stagione 2019/20.