Ufficiale: lo stadio San Paolo di Napoli intitolato a Maradona

Quella contro la Roma è stata l’ultima gara del Napoli allo “stadio San Paolo”. E’ infatti ufficiale il cambio di denominazione dell’impianto del club partenopeo, che da oggi verrà intitolato a Diego Armando Maradona, scomparso nove giorni fa all’età di 60 anni. La delibera proposta dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris è stata firmata dalla Giunta comunale. Nell’atto ufficiale dell’Amministrazione comunale di Napoli, Maradona viene ricordato come “il più grande calciatore di tutti i tempi, i cui altissimi meriti sportivi sono stati tra l’altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della Fifa, che con il suo immenso talento e la sua magia, ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato”. La prima partita del Napoli allo stadio Maradona sarà quella contro la Real Sociedad del prossimo 10 dicembre.