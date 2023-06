Uefa, pronto un piano per frenare le plusvalenze fittizie: la situazione

Dopo diversi casi come quello della Juventus, la Uefa ha deciso di intervenire sulle plusvalenze. Come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il principale organo calcistico europeo vuole irrigidire le regole per quanto riguarda il Fair Play Finanziario e la compravendita dei calciatori in modo tale da evitare che i club possano raggirare le regole attualmente in vigore. Il prossimo 28 giugno infatti, la Uefa dovrebbe votare gli emendamenti alla disciplina del FFP e in particolare, Gabriele Gravina (presidente FGC) ha proposto modifiche al regolamento contabile dei trasferimenti così da evitare abusi e raggiri, garantendo parità di trattamento. Se gli importi versati per i calciatori non saranno uniformi al loro reale valore (non ancora chiaro quale sarà il metodo di valutazione), l'organo di controllo della Uefa non consentirà la loro iscrizione a bilancio. Questa misura entrerebbe in vigore già da questa sessione di mercato estivo.