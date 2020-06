Uefa Nations League 2020/21, il calendario: le nuove date dell’Italia

Il calendario del calcio mondiale è stato stravolto in seguito alla pandemia da coronavirus. Oggi l’Uefa ha ufficializzato la nuova programmazione e le date dei match di Nations League, la competizione per nazionali che dallo scorso anno sostituisce in buona parte le partite amichevoli. La fase a gironi dell’edizione 2020/21 si disputerà a settembre, ottobre e novembre 2020. Le soste per le nazionali di ottobre e novembre, però, prevederanno tre partite invece di due: in questo modo sarà possibile disputare gli spareggi per l’Europei 2021 l’8 ottobre e il 12 novembre.

Di seguito il calendario dell’Italia, inserita nel girone con Bosnia, Olanda e Polonia:

Italia Bosnia: venerdì 4 settembre, ore 20.45

Olanda-Italia: lunedì 7 settembre, ore 20.45

Polonia-Italia: domenica 11 ottobre, ore 20.45

Italia-Olanda: mercoledì 14 ottobre, ore 20.45

Italia-Polonia: domenica 15 novembre, ore 20.45

Bosnia-Italia: mercoledì 18 novembre, ore 20.45