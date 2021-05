UEFA EURO 2020: inizia il countdown per Roma, 30 giorni al via

Fan zone, food area e videomapping sul Campidoglio; decine le iniziative in città. Già confermati più di 100 volontari

Inizia il conto alla rovescia per UEFA EURO 2020. Trenta giorni al calcio d’inizio della gara inaugurale tra Turchia e Italia, in programma l’11 giugno allo Stadio Olimpico. Roma Capitale, in sinergia con UEFA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), è pronta ad accogliere tifosi e turisti da tutta Europa. Perno di tutte le iniziative previste in città saranno il Football Village, situato in Piazza del Popolo e i 4 Hot Spot collocati da Roma Capitale nei pressi di via del Corso: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi. Nel complesso queste strutture andranno a comporre la Fan Zone, dove opereranno i Mobility Makers, inseriti nel programma dei volontari organizzato dalla Città di Roma. La call sinora ha raggiunto quota 100 persone, ma prosegue l’appello alla cittadinanza ad aderire sul portale roma2020mobilitymakers.it Funzione principale dei Mobility Makers sarà quella di aiutare turisti e tifosi ad orientarsi per la Città. Il loro contributo, di concerto con il programma volontari promosso dalla UEFA, sarà importante anche in aree come stazioni ferroviarie e aeroporti, hub di trasporto, dal centro di Roma sino alle periferie. Lavoreranno in sinergia con interpreti professionisti della lingua dei segni per fornire assistenza a cittadini e turisti in tutte le attività relative a UEFA EURO 2020. Come antipasto alle iniziative diffuse in tutta Roma, la sera del 10 giugno andrà in scena il videomapping a Piazza del Campidoglio, realizzato da Filmmaster Events, Local Operator di Roma Capitale.