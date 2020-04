Uefa, entro il 25 maggio le federazioni devono comunicare il piano per concludere la stagione

L’Uefa, con una lettera inviata alle federazioni tra ieri sera e questa mattina, ha indicato la deadline. Come riporta Sky Sport, infatti entro lunedì 25 maggio le varie federazioni devono comunicare il loro piano d’azione per concludere la stagione calcistica 2019-20. Nello specifico, vanno indicati piano di ripresa, data di ripresa e format con cui riprendere i campionati nazionali. In Italia domenica 3 maggio terminerà la quarantena ma non è ancora chiaro se nei giorni successivi le squadre potranno tornare ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi. C’è ancora una forte incognita quindi sul ritorno in campo, le prossime settimane saranno decisive per la ripresa della Serie A.