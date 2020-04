UEFA, campionati nazionali da concludere entro agosto. Poi spazio alle coppe

Terminato il Comitato esecutivo della UEFA per cercare di mettere ordine al calcio europeo dopo l’emergenza sanitaria che ha imposto lo stop dei campionati. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com l’indicazione che sarebbe arrivata dai vertici europei sarebbe quella di terminare i singoli campionati entro agosto, così da lasciare poi spazio alla disputa delle coppe. Qualora invece non dovesse essere possibile terminare le competizioni non ci saranno wild card, ma si prenderanno in considerazione i meriti sportivi acquisti durante la stagione 2019-20 per stilare le classifiche finali e per decretare le qualificate alle coppe continentali.