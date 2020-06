Uefa, 6 ottobre il termine per la registrazione delle rose a Champions e Europa League 2020/2021

Nuova deadline per la registrazione dei calciatori alla prossima fase a gironi di Champions ed Europa League. Come diffuso dalla Uefa, attraverso un comunicato ufficiale, i club che parteciperanno ai tornei europei nella stagione 2020/2021 avranno tempo fino al 6 ottobre per ufficializzare le loro rose. L’organo calcistico con sede a Nyon invita inoltre le federazioni ad adottare una data finale compatibile per la prossima finestra di mercato, fissandola al 5 ottobre 2020. Di seguito il comunicato:

“Il termine ultimo per la registrazione dei giocatori alla fase a gironi delle competizioni per club UEFA 2020/21 è stato fissato al 6 ottobre 2020. Di conseguenza, il Comitato Esecutivo UEFA ha invitato tutte le federazioni affiliate ad adottare una data finale compatibile per la prossima finestra di trasferimento estiva, con questa data fissata al 5 ottobre 2020”.

I vertici del calcio italiano avevano già stabilito le date per la prossima sessione di calciomercato: si partirà il primo settembre fino ad arrivare al cinque ottobre, in conformità alle direttive Uefa.