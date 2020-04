UEFA, 236 milioni per le Federazioni. Ceferin: “Orgoglioso dell’unità che il calcio sta mostrando”

L’UEFA ha stanziato 236,5 milioni di euro da destinare ai suoi associati per aiutarli ad affrontare l’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo e, in questo caso, il calcio. Un sostegno importante per le Federazioni attraverso il programma di assistenza HatTrick e ogni membro potrà utilizzare la propria quota a suo piacimento. Queste le parole del presidente Ceferin:

“Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti dettata dalla crisi del Covid-19. La Uefa vuole aiutare i suoi membri a rispondere in maniera appropriata alle proprie specifiche circostanze. Abbiamo quindi concordato che potranno essere utilizzati fino a 4,3 milioni di euro per associazione, pagati entro la fine di questa stagione e l’inizio della prossima. Ritengo che questa sia una decisione responsabile per aiutare più chi possiamo. Sono orgoglioso dell’unità che il calcio sta mostrando durante questa crisi. Sono certo che torneremo alla normalità e quando quel momento arriverà, il calcio dovrà essere pronto a rispondere alla chiamata“.