Udinese, seduta video e tattica in vista della Roma: differenziato per Prödl

Dopo lo scarico per i titolari della sfida contro l’Atalanta nella giornata di ieri, l’Udinese torna sui campi del Bruseschi oggi per l’allenamento pomeridiano in vista della sfida contro la Roma (in programma giovedì alle 21.45 allo stadio Olimpico). Dopo una seduta video, la squadra al completo si è spostata sul campo per una seduta tattica. Solamente Sebastian Prödl ha svolto lavoro differenziato. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Udinese, domani sarà prevista rifinitura a porte chiuse alle ore 15 e, una volta conclusa, la partenza alla volta di Roma.