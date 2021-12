Udinese-Salernitana: i friulani scenderanno in campo per il riscaldamento

I campani non si presenteranno per disputare la 19esmia di Serie A. Oltre agli uomini di Cioffi, anche la direzione arbitrale si preparerà alla sfida

"L’US Salernitana, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte della autorità sanitarie locali". Con questo comunicato la società campana ha deciso di rinunciare alla gara contro l'Udinese in Friuli. La partita praticamente non si disputerà e la squadra di Cioffi ha chiesto la vittoria 3-0 a tavolino. L'Udinese scenderà comunque sul terreno di gioco e si sottoporrà al riscaldamento. Stesso discoro per i direttori di gara. Insomma, sembra di tornare a Juventus-Napoli dell'ottobre 2020, quando i partenopei non si presentarono per disputare la sfida contro i bianconeri.