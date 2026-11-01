Paura per il presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo che è ricoverato per una polmonite. Di seguito il comunicato del club bianconero: "Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto". Ieri allo stadio era presente solamente il figlio per assistere al match tra Udinese e Roma vinto dai giallorossi 2-5.