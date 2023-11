Ucraina-Italia, Spalletti difende Cristante: “Non pesta Mudryk, era già in volo”

Tante polemiche nel finale di Ucraina-Italia per un contatto in area tra Bryan Cristante e la stella del Chelsea Mykhaylo Mudryk . Il Var non richiama l'arbitro e gli Azzurri grazie allo 0-0 si qualificano a Euro 2024. Questo il commento di Luciano Spalletti sul possibile calcio di rigore:

Per lei è rigore nel finale? "Cristante mette il piede vicino al piede di Mudryk, di fianco ma non lo va a pestare. Lui è già un po' in volo, prova ad anticipare per poi cercare l'impatto. Ma il piede lo mette di fianco, non lo va a pestare. Per chiudere voglio ringraziare i tifosi che ci hanno supportato in queste partite: sia in quelle casalinghe, che stasera visti i tantissimi italiani che erano sugli spalti. La loro presenza sarà di buon auspicio visto che l'Europeo si giocherà qui".