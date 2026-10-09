Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia. L'ex Roma è stato ufficialmente sollevato dall'incarico dopo le 4 sconfitte nelle 4 gare di Nations League, oltre ovviamente alla delusione Mondiale dove la Turchia non è nemmeno riuscita a superare il girone. Al suo posto è già pronto Arda Turan. Questo il comunicato ufficiale della federazione: "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione tenutasi oggi, ha deciso di proseguire nel suo incarico fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. In sostituzione dei due membri effettivi del consiglio di amministrazione che si erano precedentemente dimessi, è stata decisa la nomina dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro Commissario Tecnico della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente in carica come Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF. Con rispetto, si porta a conoscenza del pubblico".