Tre Penne, ufficiale l’arrivo di Maicon: giocherà in Conference League

Il club sanmarinese ha ingaggiato il terzino ex Roma per le due gare della nuova coppa europea in calendario l'8 e il 15 luglio

Inizia una nuova avventura per Maicon. Il terzino ex Roma, 40 anni il prossimo 26 luglio, ha concluso la sua esperienza in serie D, con la maglia del Sona, iniziata lo scorso gennaio. La prossima destinazione è il Tre Penne: il club sanmarinese ha infatti ingaggiato il giocatore brasiliano per la doppia sfida di UEFA Conference League prevista l'8 e il 15 luglio. "Mi sento molto bene fisicamente e voglio ringraziare il Sona e tutta la città per questi bellissimi mesi passati insieme. Inizia un nuovo capitolo per me e tornare a giocare una competizione europea dopo tanti anni sarà emozionante", ha dichiarato Maicon ai microfoni di Sky Sport.