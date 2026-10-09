Tragedia in Spagna. Paura per Luis Enrique, con la figlia Sira Martinez rimasta coinvolta in un incidente stradale mortale. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di un'auto che si è scontrata con una moto. Per il motociclista, un ragazzo di 20 anni, non c'è stato nulla da fare. Sira, invece, è rimasta illesa. L'incidente è avvenuto giovedì 8 ottobre, intorno alle 20, lungo la strada N-332, nei pressi di Oliva, in provincia di Valencia. Alla guida dell'automobile c'era un cittadino britannico di 41 anni. L'impatto è stato fatale per il giovane motociclista, nonostante l'intervento dei soccorritori.

Come riportato da El Debate, il conducente della vettura è indagato per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe effettuato una manovra irregolare, provocando lo scontro. Gli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol e droga hanno dato esito negativo. La dinamica resta ancora da chiarire. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Per la figlia dell'ex allenatore della Roma, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica.