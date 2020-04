Tommasi: “Non bastano consigli, servono norme chiare e garanzie per tutti”

C’era anche Damiano Tommasi all’incontro che oggi ha riunito il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio italiano per decidere le sorti di campionati e non solo. Il presidente dell’Assocalciatori ha poi preso la parola ai microfoni di ‘Rai Uno’: “Stiamo cercando di capire se e quando ci saranno le condizioni per ripartire tutelando la salute di tutti, non solo degli atleti. Non bastano consigli, servono norme ed elementi chiari per capire come agire in sicurezza. Servono garanzie per tutti, anche per la nostra categoria. I calciatori sono i primi a voler tornare in campo ma con la massima sicurezza“. Il messaggio è chiaro, c’è la disponibilità a ripartire da parte di tutti ma solo a determinate condizioni.