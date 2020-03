Tommasi: “E’ impossibile tornare a giocare il 5 aprile, l’auspicio è per maggio o giugno”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2 collegandosi in diretta con la trasmissione Che Tempo Che Fa. L’ex giocatore ha parlato della situazione che sta vivendo la Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole:

Come sono andati questi giorni di decisioni?

“Tutto è stato complicato, così come condividere il nostro compito di cittadini, di stare a casa. Ci sono zone di Italia in cui questo non è percepito, compreso, ed era anche questo il difficile nel mondo del calcio. Come obiettivo avevamo anche di lanciare un messaggio forte e chiaro, che poi è quello uscito dalle nostre decisioni”.

Ci sono tanti casi di calciatori positivi, sia in Italia che all’estero. Però il calcio ci ha messo un po’…

“La Formula 1 addirittura mette in forse i gran premi di fine maggio, mentre nel nostro ambiente si pensa di tornare a giocare il 5 aprile, ma è chiaramente impossibile. L’auspicio è di tornare a giocare in maggio o giugno, se andrà bene. Ma il primo obiettivo ora è stare a casa. Ieri abbiamo espresso il concetto di denunciare certi comportamenti, di imporre allenamenti, che sono fuori luogo. Ci sarà tempo per recuperare. Il motivo per cui ci siamo attivati però è di concentrarsi su altre squadre, quelle che stanno veramente sul campo 24 ore al giorno. Ci stanno dando sicurezza, e con quella potremo tornare a giocare. Oggi l’obiettivo è un altro”.

Chi è stato più difficile da convincere, giocatori o società?

“Quando parliamo sembra che vogliamo tutelare solo la salute degli atleti. Vorrei ricordare che la prima squadra colpita è la Pianese, in Lega Pro, il cui massaggiatore è in terapia intensiva. Oppure il mondo Juve, che oggi ha un centinaio di persone in quarantena. In questo momento il compito dei calciatori è quello di ogni altro cittadini. Obbligarli a muoversi è stata una forzatura, e speriamo che anche la UEFA capisca di rinviare l’Europeo. La UEFA deve aiutare le leghe a finire i campionati, comportandosi da Comunità Europea. Siamo una catena, e i problemi di un campionato valgono per tutti”.

Gli Europei però dovrebbero essere rinviati.

“Sì, anche perché la formula era suddivisa per dodici paesi. Sperare che ci sia la possibilità a giugno di avere stadi pieni mi sembra improbabile”.

Un messaggio finale?

“Si è capito forse l’uso dei social, e spero che quando finirà tutto li useremo nel modo giusto. Poi si è visto anche muoversi molti protagonisti del mondo dello sport con raccolte fondi varie”.