Terremoto Turchia, Christian Atsu è morto: il corpo ritrovato sotto le macerie

Dramma per l'Hatayspor: il calciatore ghanese è morto in seguito al violento terremoto che ha colpito Siria e Turchia nella notte tra il 5 e 6 febbraio. Il club: "Non ti dimenticheremo"

Il mondo del calcio piange la morte di Christian Atsu, rimasto vittima del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Una tragedia nella tragedia, purtroppo confermata dallo stesso agente del calciatore ghanese che faceva parte dell'Hatayspor. L'ex Chelsea e Newcastle risultava tra i dispersi del sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha distrutto undici province provocando decine di migliaia di morti. Alcuni giorni fa si era diffusa la notizia del ritrovamento, in vita, di Atsu che però è stata smentita poco dopo. Poche ore fa, invece, il dramma confermato all'agenzia turca 'Demiroren' dallo stesso agente Murat Uzunmehmet: "Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento, i suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono". Il ghanese, nato il 10 gennaio del 1992, era al Ronesans Residence, dove alloggiava nella città di Hatay. La sua squadra, l'Hatayspor, ha poi annunciato la triste notizia anche sui propri canali social: "Siamo addolorati per questa perdita. Il corpo del nostro calciatore Christian Atsu, che ha perso la vita sotto le macerie, è in viaggio per essere inviato nel suo paese natale, il Ghana. Non ti dimenticheremo, Atsu. La pace sia con te. Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza. Riposa in pace".