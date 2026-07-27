Terremoto in casa Italia. Non solo per la nomina del commissario tecnico, che in questi minuti sembra passata in secondo piano. A pochi giorni dal suo inizio, infatti, il nuovo corso della FIGC è stato subito azzerato. Come annunciato da Sky Sport, Paolo Maldini (direttore tecnico) e Leonardo (suo advisor) hanno deciso di dimettersi dalla Nazionale a soli 16 giorni dall'annuncio ufficiale della Federazione. La decisione dei due dirigenti arriva dopo il clamoroso dietro-front della FIGC su Andrea Pirlo, commentata oggi anche dallo stesso Presidente Malagò. E ora si apre un nuovo scenario anche per il ruolo di CT, che vede tornare favorito Roberto Mancini (da sempre il preferito del neo-eletto Presidente Federale). Per il ruolo di DT al posto di Maldini, invece, prende quota Giorgio Chiellini. Sullo sfondo Antonio Conte, spinto soprattutto dalla Lega Serie A. Ora, come raccontato dall'emittente satellitare, resta da capire se Malagò vorrà mettere un punto sulla situazione scegliendo subito il nuovo CT o se punterà prima sul nuovo direttore tecnico, per poi scegliere insieme il prossimo allenatore dell'Italia.