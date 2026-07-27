Da Guardiola a Pirlo fino ad un nuovo mister X. Il futuro della panchina dell'Italia è ancora tutto da decifrare dopo il caos di questi ultimi giorni. Dopo il no dello spangolo, l'ex centrocampista e tecnico della Juventus sembrava ormai destinato a diventare il nuovo commissario tecnico azzurro ma Malagò ha fatto un passo indietro per via di alcune sue sponsorizzazioni con il colosso del betting russo Fonbet. Uscito dalla Federcalcio per raggiungere l'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti, il numero uno del calcio italiano è tornato sulla vicenda annunciando l'imminente scelta del tecnico: "Il ct? Sto lavorando, arriverà entro breve e saprete tutto". Queste le parole di Malagò che non ha risposto alle domande su Maldini. Pronta invece la risposta alle parole di Abodi che aveva parlato di "brutta figura" dopo quanto accaduto con Pirlo: "Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura". Ha detto Malagò. Per il futuro dell'Italia sono giorni frenetici dunque. Senza Pirlo, ora sono in bilico anche le posizioni di Maldini e Leonardo.