Tempesta sulla Toscana, la FIGC dispone il minuto di raccoglimento nel weekend

Da ieri in Toscana è cominciato il conto dei danni provocati dalla tempesta Ciaran che già aveva provocato disagi e morti in numerose lande d'Europa. Nel weekend è stato disposto da parte della FIGC un minuto di silenzio in memoria delle vittime per i vari campionati, compresa la Serie A e la gara Bologna-Lazio che apre l'undicesimo turno. Ecco quanto si legge sul sito web ella Figc: "Si comunica che il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna fino alla giornata di lunedì 6 novembre p.v., per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nella Regione Toscana".