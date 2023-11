Taylor, altro errore in Premier League: sarà retrocesso in Championship

Per il direttore di gara del match di Europa League tra Roma e Siviglia arriva una punizione esemplare dopo gli ultimi frequenti disastri in campionato. Il fischietto di Budapest arbitrerà la Serie B inglese

Difficilmente verrà dimenticato dai tifosi della Roma dopo l'arbitraggio a dir poco dubbio nella finale di Budapest con il Siviglia, ma da quel giorno Anthony Taylor non se la sta passando benissimo. Dopo diversi errori, sia in campo internazionale che soprattutto in Premier League, i vertici del campionato inglese hanno deciso di punire il fischietto della finale di Europa League, retrocedendolo in Championship (seconda divisione inglese). La scelta è stata presa dopo l'ennesimo episodio dubbio che lo ha visto protagonista nel match tra Newcastle e Wolfes con un rigore concesso ai Magpies che ha fatto tanto discutere. Così, Taylor è stato declassato e per il prossimo weekend arbitrerà la partita della Serie B inglese tra Preston e Conventry.