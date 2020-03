La Juventus ha indicato la via. L’Inter è la prima a intraprenderla. La società nerazzurra ha avuto il sì di Conte e dei giocatori al taglio degli stipendi. Come apprende l’Ansa, dopo una mini-trattativa andata in scena in giornata, è arrivato l’ok definitivo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Le altre società, Roma compresa, ragionano e al momento continuano ad aspettare una linea comune dettata dalla Lega.