Taglio stipendi, Lega e Aic al lavoro: i calciatori chiedono sospensione di una mensilità

Per il taglio degli stipendi dei calciatori si cerca un fronte comune. La Juventus ha dato il buon esempio, ma la maggior parte dei club italiani aspetta indicazioni dall’alto. Lega Serie A e Assocalciatori sono al lavoro e provano a trovare un accordo entro la fine di questa settimana. Come riporta Il Messaggero, la Lega ha proposto di sospendere gli stipendi per 4 mesi. Dall’Aic controproposta per il congelamento di una sola mensilità. Nei prossimi giorni nuovi incontri per l’intesa.