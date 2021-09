Svizzera, Xhaka positivo al Covid: salta l’Italia

Lo svizzero, unico calciatore non vaccinato, salterà l'impegno contro la nazionale campione d'Europa

Il calciatore dell’Arsenal e della Nazionale svizzera Granit Xhaka, a lungo cercato dalla Roma nell'ultimo mercato estivo e rimpianto di Pinto come confermato ieri in conferenza stampa, è attualmente in isolamento per positività al Covid e salterà il match contro l'Italia. Il portavoce della nazionale Adrian Arnold ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È un giocatore non vaccinato. Abbiamo lasciato che ogni giocatore decidesse per se in merito alla faccenda, è una decisione personale di ogni giocatore, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera. Noi abbiamo raccomandato a tutti di vaccinarsi, lui ha deciso da solo. Non è necessario che il resto del team sia messo in quarantena perché tutti sono vaccinati e hanno il green pass, Xhaka era l’unico non vaccinato di questa spedizione”.