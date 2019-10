L’Istanbul Basaksehir, avversario della Roma in Europa League, torna alla vittoria. Il club turco ha ottenuto la vittoria esterna per 2-1 grazie alla doppietta di Crivelli, con i padroni di casa che avevano dimezzato momentaneamente il punteggio con il gol di Twumasi. Con questo successo, la squadra di Buruk raggiunge il quinto posto in classifica con undici punti.