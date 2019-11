Sticchi Damiani (presidente Lecce): “Olsen protagonista di un’incredibile sceneggiata”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo il 2-2 di ieri contro il Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’episodio che ha visto protagonisti Olsen e Lapadula. Dopo il calcio di rigore cha ha permesso al Lecce di riaprire il match, tra l’attaccante giallorosso e il portiere svedese è scoppiata una piccola rissa, per la quale sono stati in seguito entrambi espulsi dal direttore di gara. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com : “Provo un grande rammarico, perché avremmo dovuto giocare in doppia superiorità, 11 contro 9, negli ultimi 10 minuti. Qui si fanno tante masturbazioni mentali su falli di mano, apertura di braccia e VAR. E il Lecce ha subìto il cartellino rosso a Lapadula, che ha preso tre colpi dal portiere avversario, senza aver fatto nulla. Perderemo per squalifica il nostro giocatore, per la simulazione di Olsen, protagonista di un’incredibile sceneggiata“.