Stella Rossa, Stankovic su Kolarov: “Non pensiamo a lui, ma le porte sempre aperte”

L’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, è intervenuto ai microfoni di Pink TV con una dichiarazione sul futuro di Kolarov. L’attuale allenatore della Stella Rossa Belgrado e connazionale del terzino giallorosso ha detto: “Kolarov ha il suo club, ha un contratto forte. La realtà al momento non ci permette di pensarci, ma non si sa mai. Se mai desiderasse finire la sua carriera alla Stella Rossa, le porte del club sono sempre aperte”. Petrachi intanto pensa all’erede del numero 11 romanista: il nome di Kolasinac è stato accostato tra le tante anche alla Roma come possibile colpo estivo.