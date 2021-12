Stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi: ora c’è la proposta di legge

E' partita la proposta per dedicare l'Olimpico all'eroe del Mondiale 1982. Ma i tifosi di Roma e Lazio non sono d'accordo

Lo stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi. Una idea che non piace a tanti romani ma che è stata rilanciata qualche giorno fa dal figlio di Pablito, Alessandro, come riporta oggi il Corriere Veneto. La proposta era stata introdotta dal numero 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, ed era stata sostenuta anche da Lele Oriali e Marco Tardelli seppur osteggiata dai tifosi di Roma e Lazio. Adesso l'intenzione di intitolare l'impianto della Capitale all'eroe di Spagna '82, venuto a mancare il 9 dicembre 2020, è anche una proposta di legge: primo firmatario il forzista vicentino Pierantonio Zanettin. Diversi parlamentari del centrodestra hanno firmato la proposta, in attesa del voto in aula.