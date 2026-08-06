Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"

È stato definito il piano mobilità richiesto dalla Questura per gli eventi sportivi (in particolare calcio e rugby) in programma allo stadio Olimpico durante la stagione 2026/2027. Come si legge nella nota "si parte il 16 agosto con la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova. Il piano, che potrà naturalmente essere rimodulato di volta in volta per i singoli appuntamenti, tiene conto anche dei cantieri aperti per la realizzazione delle future stazioni metro C di Farnesina e Auditorium (quest’ultima nell’area di piazza Apollodoro).

Sosta, viabilità e Trasporto publico locale: dettagli del piano

Dalle prime ore delle giornate interessate dalle manifestazioni sportive, scatteràin: via Morra di Lavriano; viale dei Gladiatori; piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina; via Alberto Blanc; via Tommaso Tittoni; viale Paolo Boselli; viale della Macchia della Farnesina; piazzale e viale Giuseppe Volpi; piazzale e lungotevere Diaz; via Mario Toscano; via Salvatore Contarini; largo Ferraris IV; via dei Monti della Farnesina; viale dello stadio Olimpico; viale Edmondo De Amicis; via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico; i lungotevere Fellini e Cadorna; viale Antonino di San Giuliano; via Colli della Farnesina; Ponte Duca D’Aosta; area di parcheggio dell’ex deposito Atac di piazzale Maresciallo Giardino. In via Pier della Francesca, a viale del Vignola e sui lungotevere Flaminio e Thaon de Revel la sosta potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della segnaletica stradale presente.

Aree di parcheggio per i tifosi - Come di consueto ci saranno aree di parcheggio dedicate ai tifosi. In particolare quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico (zona viale della XVII Olimpiade) nei giorni delle partite saranno (già diverse ore prima del fischio d’inizio) riservate alla sosta dei veicoli dei tifosi con il biglietto per la gara. Possibili inoltre, nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, momentanee limitazioni alla circolazione nell’area attuate sul posto dalla Polizia Locale. Su via Edmondo De Amicis, per ragioni di sicurezza e viabilità, durante gli appuntamenti sportivi potranno scattare chiusure ed è inoltre richiesto il senso unico temporaneo per i veicoli in arrivo da via della Camilluccia e diretti in piazzale dello Stadio Olimpico.