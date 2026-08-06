Antonio Nusa resta un sogno. Realizzabile? Forse. Di fatto ad oggi il Lipsia non ha aperto a una cessione sotto i 60 milioni e lo stesso norvegese oggi ha dichiarato di non aver mai chiesto di andare via. La Roma sta lavorando, però, su altri obiettivi. A sinistra l'alternativa a Nusa resta Malick Fofana del Lione. Il belga è sotto osservazione da tempo e negli ultimi giorni sarebbero arrivate rassicurazioni sul pieno recupero dopo il brutto infortunio alla caviglia di un anno fa. Emissari del club giallorosso lo seguiranno di nuovo da vicino nel ritorno del preliminare di Champions tra Lione e Sparta Praga prima di presentare un'offerta. Che non dovrebbe superare i 30-35 milioni di euro. Comunque una bella plusvalenza per il club allenato da Fonseca considerato che Fofana è arrivato dal Gent nel 2024 per 17 milioni più bonus.

Ma il belga non è l'unico obiettivo per l'attacco. Perché si continua a monitorare anche la pista che porta ad Endrick in uscita dal Real Madrid e che ha giocato proprio in prestito nell'ultima stagione al Lione. La Roma sta provando a sbloccare la situazione, anche per evitare che il giocatore finisca in Turchia, al Fenerbahce, che si è già fatto sotto anche se non con troppa convinzione. Nel Real Madrid nel frattempo gli hanno già comunicato che sarà il terzo centravanti, in caso resti, alle spalle di Mbappé e Carlos Espi, appena acquistato dal Levante. Fofana non esclude Endrick, né viceversa. Alla Roma infatti servono due esterni offensivi (il brasiliano può adattarsi anche sulla fascia) al netto della possibile cessione di Soulè.