Dopo la doppia operazione con il Bologna Castro-Dovbyk, la Roma ha chiuso per Nahuel Molina, esterno destro proveniente dall’Atletico Madrid. l’investimento per il calciatore da parte della Roma dovrebbe ammontare a 13 milioni di euro di parte fissa, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 4 milioni di bonus. Ma come impatterà questa operazione sui conti della Roma per l’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2027? A rivelarlo è Calcio e Finanza. Molina firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030, motivo per cui la quota ammortamento per la stagione 2026/27 – se le cifre fossero confermate dal bilancio che chiuderà a giugno 2027 – dovrebbe essere pari a 3,25 milioni di euro. A questa cifra bisognerà aggiungere poi lo stipendio lordo dell’argentino. Molina in giallorosso dovrebbe guadagnare (bonus inclusi) 2,8 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a 5,18 milioni di euro lordi. Sulla base di queste cifre, il costo complessivo del calciatore per la Roma sul bilancio 2026/27 dunque dovrebbe essere pari a 8,43 milioni di euro.