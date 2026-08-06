La Roma continua a lavorare nel Regno Unito. Fari puntati su Donyell Malen che sta cercando di ritrovare la miglior condizione. Rispetto agli altri è in ritardo causa Mondiale e non solo. L’olandese si porta dietro gli acciacchi del finale della scorsa stagione nella quale non ha mai riposato da gennaio a maggio. È arrivato alle sfide con Lazio e Verona con la lingua di fuori ma per mancanze di alternative Bobby non ha potuto riposare. Spesso e volentieri nelle ultime due settimane si è allenato a parte, poi c’è stato il Mondiale, torneo dove non ha brillato e che gli ha tolto altre energie. In Galles alterna sessioni col gruppo (come oggi pomeriggio) e individuali per essere in forma brillante il 24 agosto, giorno dell’esordio in campionato. Mercoledì si è staccato dal gruppo dopo un colloquio con Gasperini ed è stato seguito per un'ora dallo staff del tecnico. Lavoro col pallone, tiri in porta e soprattutto tanta corsa. Una sorta di preparazione nella preparazione per raggiungere il prima possibile il livello degli altri, più avanti rispetto a lui. Un piano per ritrovare subito il vero Malen anche se quest’anno l’alternativa in attacco (Castro) è di livello. Il minutaggio nelle amichevoli è stato ridotto: venticinque minuti col Cardiff e zero col Newport causa febbre. Anche El Aynaoui – reduce dal Mondiale – sta svolgendo un lavoro diverso rispetto agli altri compagni. Discorso diverso per Ndicka che in America non ha collezionato neanche un minuto e non si porta dietro le fatiche in nazionale. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta: palestra la mattina e lavoro atletico nel pomeriggio. Domani ultimo allenamento ad Hensol poi lo spostamento a Brighton dove sabato i giallorossi affronteranno in amichevole i padroni di casa all’Amex Stadium.

Mercato: tentativo per Nusa. Pellegrini rinnova

Si aggiungerà prossimamente anche Pellegrini. Oltre ad uno stipendio più basso (da 6 a 2,5) è pronto ad accettare anche un solo anno di contratto. Lorenzo inizialmente aveva chiesto un triennale, poi ha deciso di aprire a questa soluzione. Si metterà in gioco nella speranza di strappare un biennale il prossimo anno. Ha saltato la preparazione causa infortunio ed ha detto ‘no’ a Juventus e Besiktas. La Roma del prossimo anno ripartirà da Lorenzo Pellegrini. Capitolo mercato: Molina è in arrivo, mentre è ancora in stand by la pista che porta a Nusa. Il norvegese ha dichiarato di non aver mai chiesto la cessione al Lipsia, ma D’Amico non molla. L’alternativa è Fofana del Lione. Sulla destra fari puntati su Endrick del Real Madrid.